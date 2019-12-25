В городе Кировск Ленобласти нашли два старых боеприпаса

Мину и снаряд вывезли на полигон для уничтожения.

Около 10 утра во вторник, 24 ноября, в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили об опасной находке в городе Кировск. О подробностях рассказали в пресс-службе структуры.

Как выяснилось, на Северной улице обнаружили ржавые предметы, напоминающие внешне боеприпасы. Небезопасный участок огородили, взрывотехники осмотрели находки. Установлено, что под крепким слоем старой ржавчины действительно были боеприпасы времен Великой Отечественной войны: 50-миллиметровая минометная мина и артиллерийский снаряд калибра 37 мм.

Снаряд изъяли и вывезли на спецполигон для уничтожения.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО