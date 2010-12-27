Тепловые карты котов появятся в Петербурге

На данный момент практически готова карта Приморского района.

В Петербурге появятся тепловые карты, на которых отмечены места проживания бездомных кошек. Об этом сообщил "Петербургский дневник". Первая практически готовая карта уже есть в Приморском районе города, подобные карты планируется создать и в остальных районах.

Создатели проекта рассказали, что благодаря их работе можно будет отслеживать популяцию животных на районе. Местные жители смогут быстро решать возникшие проблемы и конфликты из-за бездомных животных. Например, вопрос о том, можно ли кошкам находиться в подвале жилого дома или нет.

Сейчас информацию о подвальных помещениях активистам предоставляют сотрудники ЖСК и ТСЖ. На карте указаны контакты жильцов, которые подкармливают кошек и ухаживаю за ними. У организаторов проекта есть также и данные членов общественного совета, ответственных лиц в администрации. После завершения работы над картой петербуржцы займутся ее регулярным обновлением. Это нужно для мониторинга точек с наибольшим ростом популяции животных. Так активисты поймут, где необходимо провести дополнительную стерилизацию животных.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские зоозащитники обратились к Медведеву с просьбой о кошках и подвалах.

Фото: Piter.tv

