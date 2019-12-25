В пяти районах Петербурга 20 июля начнутся испытания теплосетей

Продлятся проверки до 24 июля включительно.

В пяти районах Петербурга 20 июля начнутся летние испытания теплосетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК".

В понедельник проверки стартуют в Красногвардейском и Кировском районах, три дня (20, 21 и 22 июля) займут испытания труб в Выборгском районе. 22 июля тестирования пройдут в Калининском районе, а 24 июля – в Невском. В ГУП "ТЭК" напомнили, что посмотреть график отключения горячей воды в своем доме можно на официальном сайте предприятия.

Всего перед новым отопительным сезоном в городе и нескольких районах области проведут 263 гидравлических испытания на 4,7 тысяч сетей. В ходе проверок специалисты выявят дефекты и своевременно их ликвидируют, а также протестируют способность теплосетей выдерживать нагрузки.

Ранее мы писали, что в Купчино из-за прорыва трубы затопило улицу Ярослава Гашека.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"