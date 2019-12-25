Теплосети в четырех районах Петербурга пройдут проверки

Испытания состоятся во Фрунзенском, Петроградском, Колпинском и Невском районах.

С 17 августа в четырех районах Петербурга проведут гидравлические испытания. Специалисты ГУП "ТЭК" придут с проверками во Фрунзенский район в понедельник, а затем уделят по одному дню Петроградскому, Колпинскому и Невскому району.

Теплоэнергетики напомнили, что график отключения горячей воды по своему адресу, а также подробный анонс испытаний с зоной проверки будет публиковаться на официальном сайте предприятия. Всего специалисты проведут перед осенью 263 испытания в 16 районах Петербурга и трех районах Ленобласти, проверив 4,7 тысяч сетей.

Ранее мы рассказывали, что у жительницы Центрального района выгнулся пол после работ на теплосетях.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / "ВКонтакте"