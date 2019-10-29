Теплосети в Пушкине, Колпино и Павловске ускоренно отремонтируют

Пушкинский район признан самым аварийным и проблемным.

ГУП "ТЭК СПб" планирует отремонтировать колпинские, пушкинские и павловские теплосети в ускоренном режиме, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на гендиректора предприятия Ивана Болтенкова. Такое решение было принято, поскольку Пушкинский район считается одним из самых проблемных.

ТЭК этого района не так давно перешел в хозяйство предприятия, до этого теплосети арендовал город. Практически в каждый отопительный сезон на пушкинский трубопроводах случались крупные аварии. Повреждаемость сетей в этом районе в три раза выше, чем по компании в целом. Специалисты оперативно переложат трубы, чтобы обезопасить районы.

Также предприятие планирует заняться реконструкцией 12 тепловых пунктов (ТП) по всему городу в следующем году. 87 из 220 ТП уже обновили. Это позволит избежать необходимости постоянного присутствия сотрудников на объекте, а это избавит ГУП "ТЭК" от лишних трат. Кроме того, по словам руководителя, программа ремонта теплосетей в 2020 году будет масштабнее, чем в этом.

Не так давно ГУП "ТЭК" познакомил петербуржцев с чат-ботом Веней. Он поможет внести показания счетчиков горячей воды.

Фото: ГУП "ТЭК СПб" / ВКонтакте