В Петербурге проводятся испытания теплосетей

Это нужно для того, чтобы определить их готовность к следующему отопительном сезону.

Во вторник, 18-го июня, гидравлические испытание пройдут в пяти районах Петербурга. Об этом 17-го июня сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Сегодня, 18-го июня, испытывать на прочность будут сети в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Фрунзенском и Пушкинском районах.

В Калининском районе испытаниям подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные сети, находящиеся в границах улиц: Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Ж.Дюкло, Курчатова, Шателена, Новороссийской, Политехнической, а также проспектами: Тихорецким, Науки, Светлановским, Тореза, Институтским, 2-ым Муринским, Пархоменко, Гражданским, Непокорённых.

В Выборгском районе испытания затронут внутриквартальные тепловые сети к Лесному пр-ту, д. 61/1 д. 61/2; д. 61/3 и тепловые сети от групповой котельной Лесной пр., 59 к.7.

В Красногвардейском районе испытают тепловые сети зоны теплоснабжения котельной, ограниченные улицами: Екатерининский пр., Салтыковская дорога, ж/дорога, Пискаревский пр., Бестужевская ул., пр. Энергетиков, ш. Революции, ул. П.Смородина, ул. Большая Пороховская, пр. Металлистов.

Во Фрунзенском районе испытают тепловые сети на территории, ограниченной проспектом Славы, Софийской улицей, Московской железной дорогой.

В Пушкинском районе испытания затронут теплосети на территории в границах: восточнее Баболовского парка, Парковая ул., Гусарская ул., Софийская пл., Огородная ул., южнее Сапёрной улицы, Гвардейский бульвар, Полкавая ул., Красносельское шоссе, юго-восточнее Баболовского парка, восточнее Баболовского парка.

ГУП "ТЭК СПб" просит быть горожан предельно внимательными в связи с проведением испытания теплосетей. При обнаружении вытекания воды на поверхность убедительная просьба не приближаться к этим местам, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реку Охту после незаконного сбора нефтепродуктов очистили экологи.

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