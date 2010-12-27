Реку Охта после незаконного сбора нефтепродуктов очистили экологи

Экологические службы Петербурга заявили, что акватория города стала более очищенной. Накануне местные жители заявили, что вода на территории Ленинградской области и Северной столице загрязнена.
Оказалось, что неизвестные действительно сбросили в реку Охту нефтепродукты. Загрязнения нашли сотрудники предприятия "Пиларн" у Ириновского моста. После жалоб населения объект обработали активной пеной, а также установили боновые заграждения.
Ранее Piter.tv писал о том, что ЦИК знает о ситуации с "тайными" муниципальными выборами в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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