Они проводятся, чтобы выявить слабые места трубопроводов и обнаружить потенциально опасные участки сети.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что теплосети проверят на прочность в девяти районах Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Испытания трубопроводов в Невском районе начнутся 26 марта. Теплосети проверят в границах улиц: Ивановской, Бабушкина, Запорожской, Кибальчича, Грибакиных, Седова, бульвара Красных Зорь и проспекта Обуховской Обороны.

Напомним, что испытания проводят для того, чтобы выявить слабые места трубопроводов.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупредили об ответственности за несоблюдение карантина по смс.

Фото:pixabay