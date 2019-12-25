Теплосети Кировского района проверят на прочность 14 июля

Испытания затронут трубы на четырех проспектах и семи улицах.

Во вторник, 14 июля, теплосети Кировского района проверят на плотность и прочность. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Отмечается, что в зоне работ окажутся трубы, проходящие по проспектам Ветеранов, Маршала Жукова, Стачек, Трамвайному, по Дороге на Турухтанные острова, а также по улицам Зины Портновой, Маринеско, Подводника Кузьмина, Новостроек, Зайцева, Краснопутиловской и Кронштадской. Специалисты подчеркнули, что температура воды не превышает 40 градусов по Цельсию. В случае, если горожане станут свидетелями повреждения труб, "Теплосеть" попросила сообщать об опасности по телефонам 004 или 112, а также не приближаться к месту вытекания воды.

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Фото: pixabay: "Теплосеть"