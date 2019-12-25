Во время летнего ремонта тепловых сетей ТЭК сохранит горячее водоснабжение в 13 лечебных заведениях.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что больницы имени Боткина и Мечникова получили мобильные источники тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Как оказалось, мобильные источники тепла понадобились больницам на время гидравлических испытаний от 4-Красногвардейской котельной, которые пройдут в период с 13 по 16 июля.

В ведомстве отметили, что при этом горячая вода будет в 13 лечебных заведениях для больных коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили запрет на работу ТРК.

Фото:прес-служба ГУП "ТЭК СПб"