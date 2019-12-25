Реконструкцию теплосетей в районе Шувалово-Озерки завершат досрочно

В квартале Шувалово-Озерки завершаются работы по масштабной реконструкции теплосети. Специалисты смогли опередить запланированный график на 2 месяца. Об этом сообщила пресс-службе ГУП "ТЭК СПБ".
Так, финальные работы по благоустройству территории были изначально запланированы на ноябрь. В итоге их завершат уже к 15 августа. Мероприятия велись почти на 9 тыс. метров трубопровода. Специалисты не успели переложить ещё около 200 метров теплосетей, они займутся этим в ближайшее время.
Отметим, что обновлённые трубы буду обеспечивать теплоснабжение 15 тыс. жителям квартала, а также — 3-х местных детских садов и школы.
Ранее мы сообщили о том, что движение по улице Маршала Казакова и проспекту Ветеранов ограничат до октября.
Фото: ГУП "ТЭК СПБ"
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