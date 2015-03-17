Теплосети в Шушарах построят за 61,4 млн рублей

Коммуникации проложат от котельной на Центральной улице.

ООО "Теплоэнерго" объявило тендер на строительство теплосетей от котельной в поселке Шушары. Как выяснил Piter.TV, максимално на эти нужды направят 61,4 млн рублей.

Работы будут проходит у дома № 41 по Центральной улице. Исполнитель возведёт участок от реконструируемых тепловых сетей около пересечения с Муромской улицей до тепловой камеры ТК-19.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 декабря.

Ранее мы сообщили о том, что на проведение горно-экологического мониторинга строительства "коричневой" ветки метро направят 316 млн рублей.

Фото: Piter.TV