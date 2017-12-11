Теплосеть списала лопнувшую трубу на Софийской на погодные условия

Аварийные службы приступили к ремонту трубопровода на Софийской.

11 декабря в Санкт-Петербурге произошла очередная коммунальная авария. На Софийской улице неожиданно образовался гейзер из горячей воды, которых хлынул из лопнувшей трубы. Очевидцы рассказали, что в соседнем бизнес-центре пропало отопление.

Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщила, что аварийно-спасательная бригада локализовала место прорыва и приступила к ремонтным работам около дома 76.

Также в компании отметили, что поломка не повлияла на водоснабжение близлежащих домов. По мнению Теплосети в повсеместных прорывах труб виноваты погодные условия и изменение температуры воздуха в городе:

При изменении температуры наружного воздуха производится повышение температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком, которое приводит к повышению нагрузки на трубопроводы, поэтому в таких погодных условиях технологические нарушения не исключены Алексей Водолазко, главный инженер АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Ранее Piter.tv сообщал, что В Колпино разлилось озеро с кипятком из-за прорыва трубы, На проспекте Славы кипяток заливает автомобили, На юге Петербурга 100 жилых домов остались без отопления до утра из-за прорыва трубы .