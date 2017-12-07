На проспекте Славы кипяток заливает автомобили

Очередной прорыв трубы на проспекте Славы. Кипяток заливает припаркованный в "кармане" автомобили.

Уже третий день подряд в Северной стоилце происходят коммунальные аварии. В четверг, 7 дкабря, прорвало трубу с горячей водой на проспекте Славы около дома 30. Очевидцы говорят, что ЧП в 100-150 метрах от Бухаресткой. Кипяток заливаетп рипаркованные в "кармане" автомобили.

Горячая вода реагирует с холодным воздухом, поэтому образовывается густой туман. На месте ожидают прибытие служб. Водители пытаются спасти свои машины. Хотя в таких случаях советуют не пытаться пройти к автомобилю, так как по дороге можно получить серьезные ожоги.

Это уже второе за неделю ЧП на этой улице. Ранее Piter.tv передавал, что в Петербурге прорвало трубу с кипятком и резким запахом.

Видео: Рiter.tv