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Asyaromanenkova
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На проспекте Славы кипяток заливает автомобили

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Очередной прорыв трубы на проспекте Славы. Кипяток заливает припаркованный в "кармане" автомобили.

Уже третий день подряд в Северной стоилце происходят коммунальные аварии. В четверг, 7 дкабря, прорвало трубу с горячей водой на проспекте Славы около дома 30. Очевидцы говорят, что ЧП в 100-150 метрах от Бухаресткой. Кипяток заливаетп рипаркованные в "кармане" автомобили.

Горячая вода реагирует с холодным воздухом, поэтому образовывается густой туман. На месте ожидают прибытие служб. Водители пытаются спасти свои машины. Хотя в таких случаях советуют не пытаться пройти к автомобилю, так как по дороге можно получить серьезные ожоги.

На проспекте Славы кипяток заливает автомобили

На проспекте Славы кипяток заливает автомобили

Это уже второе за неделю ЧП на этой улице. Ранее Piter.tv передавал, что в Петербурге прорвало трубу с кипятком и резким запахом.

Видео: Рiter.tv

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Теги: коммунальная авария , новости спб , прорыв трубы
Категории: Картина дня Происшествия

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