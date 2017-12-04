На юге Петербурга 100 жилых домов остались без отопления до утра из-за прорыва трубы

В Красносельском районе 149 зданий остались без отопления на сутки.

Утром 4 декабря в Красносельском районе местные жители остались на сутки без отопления. К такому результату привела коммунальная авария. Около дома номер 22 по улице Десантников прорвало трубу. В настоящее время на месте работают сотрудники жилищных служб, которые ликвидируют последствия аварии. Рабочие планируют завершить ремонт к шести часам утра 5 декабря. Наш корреспонент сообщает что часть трубы уже вырезали. Вокруг все заполнено паром. Piter.TV публикует видео с места ЧП.

На видео можно заметить, что рабочие "Теплосети Санкт-Петербурга" раскопали землю рядом с домом № 22 по улице Десантников. Протяженность ремонтной траншеи превышает 10 метров, в ней спокойно помещаются взрослые мужчины, вставшие в полный рост. Сама протечка по состоянию на 17.00 локализована, однако сотрудникам "Теплосети" все равно приходится трудиться в облаках горячего пара. На дне траншеи можно разглядеть лужи воды и мокрую глину, а также фрагменты разобранной трубы. По данным нашего корреспондента, в операции по устранению прорыва принимают участие от 8 до 10 рабочих.

Отметим, что от прорыва пострадали 149 зданий, уточняет "Фонтанка". Из них 94 являются жилыми многоэтажными домами, 27 - детскими учреждениями и 3 - лечебными заведениями. Отметим, что доступ горячей воды осуществляется в штатном режиме. Причиной аварии называют вытекание теплоносителя из трубы на газон.