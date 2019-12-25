"Теплосеть" проведет испытания в двух районах во вторник

На время работ горячую воду отключат.

Во вторник, 19 апреля, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в двух районах города. Температура теплоносителя составит 100-110 градусов.

Испытаниям подвергнутся более 350 км сетей. Их необходимо проводить в отопительный период. На время работ подача горячей воды будет ограничена, но отопление будет осуществляться в штатном режиме.

Зону испытаний выделили на карте.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что "ТЭК СПб" проверит теплосети в девяти районах Петербурга.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга