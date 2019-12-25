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"Теплосеть" проведет испытания в двух районах во вторник
Сегодня, 15:56
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"Теплосеть" проведет испытания в двух районах во вторник

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На время работ горячую воду отключат.

Во вторник, 19 апреля, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания в двух районах города. Температура теплоносителя составит 100-110 градусов. 

Испытаниям подвергнутся более 350 км сетей. Их необходимо проводить в отопительный период. На время работ подача горячей воды будет ограничена, но отопление будет осуществляться в штатном режиме.

Зону испытаний выделили на карте.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что "ТЭК СПб" проверит теплосети в девяти районах Петербурга.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

Теги: испытания теплосетей, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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