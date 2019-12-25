"ТЭК СПб" проверит теплосети в девяти районах Петербурга

Температура теплоносителя может достигать 110 градусов.

В пресс-службе "ТЭК СПб" предупредили об испытании теплосетей в период с 19 по 22 апреля. Они пройдут в 9 районах.

19 апреля проверка пройдет в Красносельском, Красногвардейском, Московском районах. 19 и 21 апреля — в Пушкинском и Калининском районах. 20 апреля испытания запланированы в Приморском и Колпинском районах. 21 апреля проверке подвергнутся сети в Невском районе. В Выборгском районе испытания запланированы на протяжении всех дней — с 19 по 22 апреля.

Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 110 °С. В связи с этим в случае вытекания воды к потенциально опасной зоне ни в коем случае нельзя приближаться.

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Фото: Piter.tv