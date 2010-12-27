"Теплосеть" проведет испытания в Невском районе Петербурга

Испытания необходимы при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезон.

В пятницу, 20-го июня, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проверит в Невском районе тепловые сети на плотность и прочность. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В зону работ входят тепловые сети, проходящие по улицам: Софийская, Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Дмитрия Устинова, Тепловозная, проспекты Шлиссельбургский, Рыбацкий, Обуховской Обороны, переулки Слепушкина и Скачков.

Испытания проводятся для подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Они позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.

Проверки проводятся регулярно во всех районах города в течение весенне-летнего периода.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что глава "Теплосети Петербурга" может покинуть свой пост.

Фото: pixabay.com, teplosetspb.ru