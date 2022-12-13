Новая тепломагистраль в Приморском районе будет обслуживать 235 зданий

Протяжённость труб составит почти 1,4 тыс. м.

В рамках модернизации теплосетей Приморского района на улице Оптиков проложат новую магистраль протяжённостью 1 395 м и с диаметром труб 1 тыс. метров. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля.

Специалисты ГУП "ТЭК" будут работать на участках до пересечения с улицей Планерной и до пересечения с Богатырским проспектом. В зону обслуживания тепломагистрали включат 235 зданий, среди которых − 171 жилой дом, 13 детских учреждений, 5 медицинских и 11 учебных организаций. Новые трубы будут обеспечивать бесперебойным теплоснабжением 118 тыс. горожан.

Работы завершатся в 2023 году. За счёт них власти города намерены полностью обеспечить тепловой энергией новый жилой микрорайон Юнтолово.

Ранее мы сообщили о том, что все котельные в Петербурге переведут на природный газ к 2024 году.

Фото: Telegram / Сергей Дрегваль