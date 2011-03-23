В квартале 31 Малой Охты реконструируют тепломагистрали

Работы позволят обеспечить надёжным и бесперебойным теплом 50-ти зданий в данном квартале.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению объявил о начале реконструкции теплосетей в квартале 31 Малой Охты, ограниченном проспектом Шаумяна и Заневским проспектом, а также Гранитной и Казанской улицами и рекой Оккервиль. В качестве заказчика выступает ГУП "ТЭК СПб".

В рамках работ планируется замена устаревших участков теплосетей на новые гибкие трубы и стальные трубопроводы, что значительно продлит срок службы системы − до 30 лет. Общая протяжённость обновляемых трубопроводов составит 2624 м. Это позволит обеспечить надёжным и бесперебойным теплом 50-ти зданий в данном квартале.

Помимо жилых домов, работа на участке тепломагистрали окажет влияние на теплоснабжение 14ти соцобъектов (школ, детских и лечебных учреждений). Предварительно, работы будут завершены к октябрю 2025 года. В этом году ГУП "ТЭК" планирует обновить почти восемь км трубопроводов в Красногвардейском районе.

Ранее мы сообщили о том, что системы теплоснабжения Приморского района оптимизировали на 75%.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике