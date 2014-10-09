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Системы теплоснабжения Приморского района оптимизировали на 75%
Сегодня, 15:55
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Системы теплоснабжения Приморского района оптимизировали на 75%

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В рамках проекта специалисты ГУП "ТЭК СПб" осуществляют строительство и реконструкцию теплосетей по пяти адресам.

Проект по оптимизации теплоснабжения приморского района будет завершен в 2024 году. К настоящему времени выполнено 75% работ. Об этом информирует пресс-служба Смольного. 

В рамках проекта специалисты ГУП "ТЭК СПб" осуществляют строительство и реконструкцию теплосетей по пяти адресам. Они также увеличивают мощность приморской котельной, причём на данный момент её модернизация уже выполнена на 50%. 

Для реализации проекта используются современные технологии и материалы, которые гарантируют безаварийную эксплуатацию трубопроводов в течение последующих 30-ти лет. 

Осуществление проекта в рамках района позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение для полумиллиона потребителей. Также организация расширит систему резервной подачи тепла и увеличит объем закупки экологически чистой тепловой энергии от ТЭЦ.

Фото: Правительство Петербурга 

Теги: санкт-петербург, система теплоснабжения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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