Системы теплоснабжения Приморского района оптимизировали на 75%

В рамках проекта специалисты ГУП "ТЭК СПб" осуществляют строительство и реконструкцию теплосетей по пяти адресам.

Проект по оптимизации теплоснабжения приморского района будет завершен в 2024 году. К настоящему времени выполнено 75% работ. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В рамках проекта специалисты ГУП "ТЭК СПб" осуществляют строительство и реконструкцию теплосетей по пяти адресам. Они также увеличивают мощность приморской котельной, причём на данный момент её модернизация уже выполнена на 50%.

Для реализации проекта используются современные технологии и материалы, которые гарантируют безаварийную эксплуатацию трубопроводов в течение последующих 30-ти лет.

Осуществление проекта в рамках района позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение для полумиллиона потребителей. Также организация расширит систему резервной подачи тепла и увеличит объем закупки экологически чистой тепловой энергии от ТЭЦ.

Фото: Правительство Петербурга