Теплолюбивые питомцы Ленинградского зоопарка переехали в помещения на зиму

Животные будут находиться в естественных для себя условиях.

Теплолюбивых животных Ленинградского зоопарка переместили в помещения, там будет отопление. Те, кто любят холода, останутся на улице. Об этом "Невским Новостям" рассказали в пресс-службе зоопарка.

Никто из животных пока не лег в спячку. Сейчас идет подготовка ко сну у сурков. Они наелись, стали реже выходить на улицу, оставляют еду в мисках. Говорить о спячке можно будет тогда, когда они совсем перестанут выходить в течение длительного времени. Это произойдет к минусовой температуре.

Необходимые условия обеспечат как для теплолюбивых животных, так и для тех, кому необходим холод. Ко вторым, например, относится амурский тигр. На случай сильного ветра или снегопада у него есть укрытие.

В сентябре в зоопарке случился пожар. Директор вынесла из горящего помещения капибару.

Фото: Ленинградский зоопарк / VK