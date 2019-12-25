  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара
Сегодня, 11:43
81
nastya960

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

0 0

В зоопарке сработала пожарная сигнализация.

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

В учреждении во время возгорания сработала пожарная сигнализация. На место оперативно прибыла директор зоопарка, которая перенесла капибару в другой вольер.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар через полтора часа, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, возгорание началось из-за ветра, который оборвал кабель подсветки в домике-укрытии.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Теги: капибару, ленинградский зоопарк
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии