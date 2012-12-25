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Теплоход врезался в опору Аничкова моста
Сегодня, 21:03
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kraratau27

Теплоход врезался в опору Аничкова моста

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Теплоход был без пассажиров на борту.

Во вторник, 4 мая, теплоход врезался в опору Аничкова моста, совершая маневр. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте". 

Инцидент произошел в Фонтанке, где судно совершало маневр разворота. По данным пресс-службы ГИМС МЧС, теплоход "Мастер" судоходной компании "Речной трамвай Санкт-Петербурга" без пассажиров на борту, выполняя маневр, столкнулся с опорой Аничкова моста. Никто не пострадал. 

Недавно Piter.tv сообщал о том, что в акватории Невы прошел вальс ледоколов, в рамках двухдневного фестиваля. В честь начала летнего туристического сезона, для горожан и гостей города был показан вальс буксиров – река превратилась в своеобразную "сцену", на которой можно было увидеть танец самоходных судов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге запустили регулярные водные маршруты до крепости Орешек. Метеоры будут работать в выходные до июня.

Фото: Мегаполис

Теги: авария аничков мост, теплоход, фонтанка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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