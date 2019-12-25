Петербургские теплоэнергетики освободили 186 охранных зон теплосетей за три месяца

Большинство из них сосредоточено в подвалах.

Петербургское ГУП "ТЭК" с марта по июнь текущего года освободили 186 охранных зон теплосетей, в том числе 113 подвалов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия 30 июня.

"ТЭК" постоянно работает над выявлением нарушений в зоне теплосетей и борется с незаконно возведенными в таких зонах объектами. На контроле предприятия остается 551 зона, где расположены торговые точки, автостоянки, игровые площадки, свалки и зеленые насаждения. Самым опасным местом, соседствующим с теплосетями, энергетики называют подвалы, где часто открывают кафе, магазины и салоны. Большинство из них сосредоточены на севере города. Другие объекты также представляют опасность для местных жителей, поскольку в случае дефекта на теплосетях ущерб могут получить люди. Если собственники объектов отказываются ликвидировать небезопасное имущество, ГУП "ТЭК" обращается в районную администрацию и инициирует судебное разбирательство.

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Фото: Piter.TV