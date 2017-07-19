Во время тестов температура воды в тепловых сетях не будет превышать 40 градусов.

Во вторник, 11 августа, стало известно о том, что теплоэнергетики проведут повторные испытания в Невском районе. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В ведомстве отметили, что соответствующие испытания позволят предотвратить сбои в теплоснабжении города зимой. Сегодня проверка состоится по улицам Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, проспектам – Большевиков, Дальневосточный, Искровский и Октябрьской набережной.

Горожан просят не приближаться к местам вытекания и незамедлительно сообщить о этом по телефону 112.

Ранее мы сообщали о том, что на развязке КАД с Мурманским шоссе перекроют две полосы на 10 дней.

Фото:Piter.TV