На развязке КАД с Мурманским шоссе перекроют две полосы на 10 дней

Работы на участке продлятся с 15 по 25 августа.

На КАД ожидаются очередные ограничения автомобильного движения. Как предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на этот раз дорожные работы затронут участок у транспортной развязки КАД на пересечении с Мурманским шоссе.

Отмечается, что с 15 по 25 августа для устранения колейности покрытия проезжей части будут полностью перекрыты третья и четвертая полосы упомянутого участка, по двум другим полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"