Названы сроки запуска высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали в декабре 2026 года.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, когда запустят высокоскоростную магистраль Москва — Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглаву министерства Владимира Токарева.

Планируется, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали в декабре 2026 года. По словам Токарева, соответствующий проект является экономически эффективным. Эксперты считают, что ВСМ начнет приносить чистую прибыль в 2031 году.

Напомним, что ВСМ планируют строить с 2020 до 2026 года. На первом этапе планировали создать магистраль до Казани, но она оказалась очень дорогой. По предварительным расчетам РЖД, в 2030 году пассажиропоток достигнет отметки в 23,3 миллиона человек, в 2040 – 28 миллионов человек.

Ранее мы сообщали о том, что на строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей.

Фото:Piter.TV