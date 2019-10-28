На строительство ВСМ Петербург-Москва выделят еще 250 млрд рублей

Всего на строительство ВСМ требуется 1,7 трлн рублей.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что на строительство ВСМ Петербург-Москва могут выделить еще 250 млрд рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект паспорта ВСМ.

Известно, что проект уже направился в Минтранс РФ. По данным экспертов, всего на строительство ВСМ уйдет 1,7 трлн рублей.

Напомним, что ВСМ планируют строить с 2020 до 2026 года. На первом этапе планировали создать магистраль до Казани, но она оказалась очень дорогой. По предварительным расчетам РЖД, в 2030 году пассажиропоток достигнет отметки в 23,3 миллиона человек, в 2040 – 28 миллионов человек.

Ранее мы сообщали о том, что два района Петербурга во вторник останутся без горячей воды.

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