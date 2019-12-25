Два района Петербурга во вторник останутся без горячей воды

Специалисты призывают горожан не приближаться к месту вытекания воды.

Во вторник, 4 августа, в Северной столице сразу в двух районах специалисты испытают тепловые сети на плотность и прочность. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Испытания пройдут в Выборгском и Калининском районах Петербурга. Также теплосети проверят в деревне Новое Девяткино и городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.

Горожан просят не приближаться к месту вытекания воды.

Ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали петербуржцам о погоде на август.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"