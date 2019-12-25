Два района Петербурга во вторник останутся без горячей воды

Во вторник, 4 августа, в Северной столице сразу в двух районах специалисты испытают тепловые сети на плотность и прочность. Об этом сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Испытания пройдут в Выборгском и Калининском районах Петербурга. Также теплосети проверят в деревне Новое Девяткино и городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
Горожан просят не приближаться к месту вытекания воды.
Ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали петербуржцам о погоде на август.
Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"
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