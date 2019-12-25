Синоптики рассказали петербуржцам о погоде на август

Несмотря на дожди, будет тепло.

Петербургские синоптики центра "Фобос" рассказали, какую погоду стоит ожидать в августе.

Первая половина текущей недели будет сопровождаться дождями и небом, затянутым облаками. Температура поднимется до +23 градусов, но не выше. В конце рабочей недели температуры потеплеет на пару градусов: в воскресенье столбик термометра может подняться до +28 градусов.

Дни на следующей недели тоже будут теплыми, так, в понедельник ожидается +27 градусов. На протяжении недели температура не опустится ниже +21 градуса. Середина августа тоже порадует теплой погодой, а вот в конце августа ожидают жару: столбики термометров могут подниматься до 30 градусов.

Ранее мы писали, что ученые получат возможность предсказывать изменения климата на пять лет вперед.

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