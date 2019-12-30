Теплоэнергетики переходят на режим повышенной готовности

Это связано с возможным похолоданием в городе.

Сотрудники "Теплосети" подготовились к усиленной работе. Ожидается, что в ближайшее время на территорию Петербурга могут вернуться холода. Об этом сообщили в пресс-службе теплоснабжающей компании. Режим повышенной готовности для специалистов начнется с 23 января. Об этом заявил главный инженер Игорь Антонов

При изменении погодных условий производится регулирование температуры воды в трубопроводах, которое приводит к повышению нагрузки объяснил эксперт

Чтобы не допустить аварийных ситуаций, бригады ремонтной службы дополнительно остастят специализированной техникой. Она может понадобиться для более быстрой ликвидации возможных дефектов на конструкциях. Напомним, что накануне некоторые улицы Петербурга покрылись снегом и льдом. В ближайшие несколько дней город может принять минусовые температуры.

Ранее Piter.tv писал о том, что лопнувшую трубу на улице Крыленко отремонтировали.

Фото: Piter.tv

