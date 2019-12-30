Лопнувшую трубу на улице Крыленко отремонтировали

Специалисты петербургской "Теплосети" починили прорвавшуюся трубу у дома №29 по улице Крыленко, сообщила 21 января пресс-служба организации.
Напомним, 20 января лопнувшая труба затопила подвал дома кипятком, из здания эвакуировали жильцов. Обошлось без пострадавших, а на место прорыва сразу выехала бригада ремонтников. Теплоэнергетики заменили четыре метра испорченного участка трубы.
На данный момент теплоснабжение дома идет в привычном режиме.
Ранее починили дважды прорвавшуюся трубу на проспекте Непокоренных.
Фото: "Теплосеть"
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