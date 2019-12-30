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Лопнувшую трубу на улице Крыленко отремонтировали
Сегодня, 17:37
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himif

Лопнувшую трубу на улице Крыленко отремонтировали

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Кипяток из прорванного трубопровода днем раньше затопил подвал дома.

Специалисты петербургской "Теплосети" починили прорвавшуюся трубу у дома №29 по улице Крыленко, сообщила 21 января пресс-служба организации.

Напомним, 20 января лопнувшая труба затопила подвал дома кипятком, из здания эвакуировали жильцов. Обошлось без пострадавших, а на место прорыва сразу выехала бригада ремонтников. Теплоэнергетики заменили четыре метра испорченного участка трубы.

На данный момент теплоснабжение дома идет в привычном режиме.

Ранее починили дважды прорвавшуюся трубу на проспекте Непокоренных.

Фото: "Теплосеть"

Теги: прорыв трубы, ремонт трубопровода, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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