В дома города Кудрово спустя два дня вернулось тепло

Специалисты наладили бесперебойную подачу тепла.

В течение двух суток жители Кудрово мерзли в квартирах 88 домов. Жалобы и вопросы переполняли сообщества для местных жителей в соцсетях. Сегодня утром тепло вернулось в дома петербуржцев.

Теплоэнергетики наладили подачу тепла для 100 тысяч жителей, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Специалисты организации завершили работы на тепломагистрали "Пороховская", они подключили почти три километра временного трубопровода от Правобережной ТЭЦ на Октябрьской набережной до эстакады через Мурманское шоссе.

Теперь в Невском, Красногвардейском районах города и в Кудрово отопление будет подаваться в дома без перебоев.

Теплее станет и в Петербурге. Синоптики пообещали к концу недели до +10.

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