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К концу недели в Петербурге потеплеет до +10
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

К концу недели в Петербурге потеплеет до +10

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При этом будет лить дождь.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что к концу рабочей недели в Петербург придет тепло. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

При этом сегодня горожан ждут дожди и восточный ветер до 7-12 м/с. Днем город прогреется до днем 8 градусов тепла. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем понижаться.

По словам синоптиков, дожди будут лить всю неделю. 

Ранее мы сообщали о том, что из лунного грунта впервые получили кислород.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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