Теплоэнергетики Петербурга готовятся к похолоданию до минусовой температуры

Холод придет уже на следующей неделе.

Теплоснабжающие организации Петербурга переходят к другому режиму подачи тепла в связи с резким похолоданием. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

С 8 ноября ТЭЦ и котельные начнут переходить на параметры теплоносителя, которые рассчитаны на среднесуточную температура 0...+2 градуса. Ранее они работали в режиме, который рассчитан на температуру в +8...+10 градусов.

По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ночью температура будет опускаться до минусовых показателей.

Всего теплоснабжением и горячее водоснабжение обеспечивают 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 8,8 тысяч километров тепловых сетей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный решил отказаться от софинансирования ЖКХ в 2021-м году.

Фото: Piter.TV