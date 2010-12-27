Во вторник погода в Петербурге превысит климатическую норму

Горожан ожидает нетипично высокая для конца августа температура.

Во вторник, 27 августа, петербуржцев ожидает нетипично теплая для конца августа погода. В этот день температура воздуха в городе на Неве превысит климатическую норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Сегодня в городе сохранится влияние антициклона. 27 августа столбик термометра покажет до плюс 23 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. День будет солнечным и малооблачным.

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