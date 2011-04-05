В пятницу петербуржцев продолжит радовать бабье лето

Воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов.

В пятницу, 8 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер подует с юго-запада умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится.

Ранее в Песочном открыли новую площадку для занятий спортом и отдыха.

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