Тепло и сыро будет в Петербурге 16 декабря

Температура воздуха останется существенно выше нормы.

В четверг, 16 декабря, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать теплый сектор обширного циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди местами с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня останется существенно выше нормы. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Пьяной гавани появится набережная с сухими фонтанами и гастрономическим кластером.

Фото: pexels.com