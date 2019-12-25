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Тепло и сыро будет в Петербурге 16 декабря
Сегодня, 8:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Тепло и сыро будет в Петербурге 16 декабря

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Температура воздуха останется существенно выше нормы.

В четверг, 16 декабря, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать теплый сектор обширного циклонического вихря. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди местами с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня останется существенно выше нормы. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -1…+4. Ветер подует с запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Пьяной гавани появится набережная с сухими фонтанами и гастрономическим кластером.

Фото: pexels.com

Теги: михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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