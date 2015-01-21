В 2026 году в Пьяной гавани появится набережная с сухими фонтанами и гастрономическим кластером

В конкурсе победили проекты студентки и выпускницы Академии Штиглица.

Проекты студентки 3-го курса Академии Штиглица Натальи Мурашовой, а также выпускницы Академии Анастасии Киселёвой победил в конкурсе по разработке новой набережной в Пьяной гавани Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба девелоперской группы PLG.

В общей сложности от участников поступило 71 предложение по обустройству пространства. Победители получат по 50 тысяч рублей, заключат договоры с проектировщиком и будут участвовать в реализации проекта.

Набережную хотят разделить на несколько зон для активного и пассивного отдыха. Здесь оборудуют гастрономический кластер со столиками вдоль воды, качели и площадки для пикников с видом на воду. Зимой будут заливать каток.

Центром набережной станет площадь с сухими фонтанами. Все объекты архитектуры, в том числе павильоны и причалы, будут иметь плавные линии, напоминающие волны. Основная часть набережной будет состоять из травянистого сада.

Строительство планируется завершить в 2026 году.

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Фото: пресс-служба PLG