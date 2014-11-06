Жители северных районов Петербурга не хотят, чтобы в Удельном парке устанавливали освещение. Они объяснили причину

Группа петербуржцев считает, что в парке и так светло, а росту криминала темнота никак не способствует.

Петербуржцы выступают против установки освещения в Удельном парке. Они считают, что фонари негативно влияют на флору и фауну. Piter.TV пообщался с одной из местных жительниц — Гульназ Низамутдиновой.

В начале декабря соседи провели встречу в парке без освещения. Тем самым они решили продемонстрировать, что темнота не помеха для совместного времяпровождения.

В городе развито освещение, и Удельный парк залит светом, отраженным облаками и снегом. Очень многие катались на ватрушках с Литоринового уступа еще в 10 вечера — и даже в так называемых темных участках. говорится в сообщении группы Друзей Удельного парка.

Чаще всего петербуржцы наоборот жалуются на отсутствие освещения. Отметим, что и в этой ситуации не все так однозначно, так как некоторые жители ждут, что в парке все же станет светлее. Гульназ Низамутдиновой объяснила свою позицию.

Удельный парк — уникальный природный парк с 10 краснокнижными видами птиц. Освещение может сократить количество видов птиц. Сохранение биоразнообразия парка залог здоровья горожан, поскольку птицы едят древесных вредителей и, соответственно, поддерживают здоровье деревьев. А густой древостой в парке обсеспечивает кислород, прохладу, дает возможность наблюдать дикую природу не выезжая далеко за город. И многие другие экосистемные услуги. рассказала петербурженка.

Собеседница Piter.TV отметила, что группа местных жителей хочет выйти на связь с комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, чтобы договориться о сотрудничестве.

И у нас в городе уже есть примеры освещения парков, например, Сосновка и многие этим проектом не довольны эту тему неоднократно поднимают и эксперты (орнитологи и биологи), и активисты, и местные жители. Есть много вопросов к тому, зачем нужно освещать парк в ночное время, когда нормальные люди спят, чтобы восстановиться перед работой. И совершенно точно безопасность парка не зависит от освещения.

Низамутдинова рассказала, что в развитых городах есть работа со световым загрязнением города, а также "зоны темноты", в которых поддерживается здоровая экосистема и биологическое разнообразие.

Точные сроки обновления парка пока неизвестны, однако благоустройство входит в проект "Формирование комфортной городской среды", который рассчитан до конца 2022 года. Помимо освещения в парке хотят установить тренажеры.

Фото: ВКонтакте / Друзья Удельного парка