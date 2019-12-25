Тёплая осень позволяет продолжить благоустройство дворов Петербурга

Отмечается, что дополнительные работы финансируются за счет экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур.

В понедельник, 9 ноября, стало известно, что хорошая погода позволила коммунальным службам продолжить благоустройство дворов Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, муниципалитет города Ломоносова намерен дополнительно привести в порядок несколько адресов. Так, дополнительные контракты заключены на ремонт травмобезопасного покрытия детских площадках на улице Скуридина д. 6, улице Ломоносова д. 2, Ораниенбаумский проспекте д. 29, Профсоюзная улице д. 11а.

Отмечается, что дополнительные работы финансируются за счет экономии денежных средств после проведения конкурсных процедур.

Ранее мы сообщали о том, что на Кирочной улице высадили 10 лип.

Фото:Piter.TV