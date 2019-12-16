Теннисистка Потапова вышла в основную сетку турнира в Петербурге

Призовой фонд турнира более 780 тысяч долларов.

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в основную сетку теннисного турнира, который проходит в Петербурге.

Известно, что призовой фонд турнира более 780 тысяч долларов.

Напомним, что Анастасия Потапова во втором круге квалификации победила французскую соперницу Полин Пармантье со счетом 6:3, 6:1. Длительность матча составила 1 час 16 минут.

Кто будет соперницей Анастасии Потаповой в этот раз будет известно после жеребьёвки.

Ранее мы сообщили, что Касаткина получила wild card на теннисный турнир в Петербурге.

Фото: ВКонтакте