Темпы выздоровления в Петербурге резко замедлились

За последние сутки в городе врачи признали здоровыми 52 человека, что в 74 раза меньше, чем днём ранее.

В субботу, 10 июля, стало известно, что темпы выздоровления в Петербурге от коронавируса резко замедлились. Это следует из статистики федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в городе врачи признали здоровыми 52 человека, что в 74 раза меньше, чем днём ранее. Напомним, днем ранее выздоровели 3868 человек, ещё раньше – 3387 человек.

Число активных больных в Северной столице дошло до 2535 человек. В то же время отмечается, что число заболевших незначительно выросло до 1978 человек, тогда как накануне был 1951 человек.

Ранее Piter.tv информировал о том, что за субботу, 10 июля, 33 петербуржца прошли ревакцинацию.

Фото: Piter.tv