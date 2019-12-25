За 10 июля 33 петербуржца прошли ревакцинацию

В воскресенье, 11 июля, стало известно, что за субботу ревакцинировано 33 человека В Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.
Так, за субботу, 10 июля, в городе привито первым компонентом 8092 человека, вторую дозу вакцины получили 3822 петербуржцы. Ревакцинацию прошли 33 человека.
Всего в городе вакцинировались 1 069 800 человек, из них 760 332 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в Петербурге ревакцинировались 206 человек. Отмечается, что за сутки выполнено 11 947 инъекций.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге зарегистрировали еще 103 летальных исхода от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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