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За 10 июля 33 петербуржца прошли ревакцинацию
Сегодня, 17:59
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За 10 июля 33 петербуржца прошли ревакцинацию

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Всего в Петербурге ревакцинировались 206 человек. Отмечается, что за сутки выполнено 11 947 инъекций.

В воскресенье, 11 июля, стало известно, что за субботу ревакцинировано 33 человека В Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Так, за субботу, 10 июля, в городе привито первым компонентом 8092 человека, вторую дозу вакцины получили 3822 петербуржцы. Ревакцинацию прошли 33 человека. 

Всего в городе вакцинировались 1 069 800  человек, из них 760 332 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в Петербурге ревакцинировались 206 человек. Отмечается, что за сутки выполнено 11 947 инъекций.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге зарегистрировали еще 103 летальных исхода от коронавируса.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцина от коронавируса, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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Шубин Евгений
Сегодня 19:58

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