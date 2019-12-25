Темпы роста смертности от коронавируса в Петербурге остаются высокими

За минувшие сутки в городе на Неве подтвердили 69 новых летальных случаев.

В Петербурге продолжает расти число умерших от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в городе зафиксировали еще 69 летальных случаев. По этому показателю Северная столица занимает второе место, уступая только Москве, где скончались 74 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за минувшие 24 часа подтвердили 442 смерти от КОВИД. После двух столиц по числу летальных исходов следуют Красноярский край (20), Ростовская область (18), Иркутская область (16), Московская область (15) и другие регионы страны.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 33 931 россиян, выздоровели 1 475 904.

Ранее мы писали, что волонтеры помогли более 16 тысячам пожилых петербуржцев в самоизоляции.

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