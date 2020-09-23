В Петербурге температурный фон опустился на 4 градуса ниже климатической нормы

В городе будет сохраняться преимущественно облачная погода, временами будут идти дожди.

В пятницу метеорологические условия в Петербурге будет определять холодная периферия обширного циклона, с центром над севером Карелии. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист "Фобос" Михаил Леус.

В городе будет сохраняться преимущественно облачная погода, временами будут идти дожди. Температура при этом на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Днем 7 мая воздух в Петербурге прогреется до +7-9 градусов, в Ленобласти – до +5-11 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

В Петербурге не отключат отопление из-за холодной погоды.

Фото: Piter.tv