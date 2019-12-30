Температура воздуха в Петербурге бьет рекорды третий день подряд

В городе зафиксировали +5.

Температура воздуха в Петербурге вновь побила исторический рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

В 19 часов в Северной столице было +5, это на 0,1 градус выше, чем 17 января 1925-го года. Леус отметил, что точное значение нового суточного рекорда будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

Отметим, что температура бьет рекорд уже третий день подряд.

Также первая половина января в Петербурге стала самой теплой за 140 лет.

Фото: Piter.TV