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Температура воздуха в Петербурге бьет рекорды третий день подряд
Сегодня, 19:40
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Температура воздуха в Петербурге бьет рекорды третий день подряд

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В городе зафиксировали +5.

Температура воздуха в Петербурге вновь побила исторический рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook. 

В 19 часов в Северной столице было +5, это на 0,1 градус выше, чем 17 января 1925-го года. Леус отметил, что точное значение нового суточного рекорда будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

Отметим, что температура бьет рекорд уже третий день подряд. 

Также первая половина января в Петербурге стала самой теплой за 140 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: леус, погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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