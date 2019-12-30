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Первая половина января в Петербурге стала самой теплой за 140 лет
Сегодня, 18:52
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nadezhda_sib

Первая половина января в Петербурге стала самой теплой за 140 лет

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Речь идет о средней температуре воздуха в течение первых 15 дней.

Январь 2020 в Петербурге стал самых теплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений — с 1881 года. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передало "ТАСС". 

Ранее исторический рекорд был установлен в 2007 году. Тогда средняя температура воздуха в первые 15 дней января составила +1,4 градуса, сейчас же она достигла +2. 

Колесов уверен, что и вторая половина месяца будет аномально теплой. Скорее всего, считает синоптик, средняя температура будет держаться на уровне +2,1 градусов. 

Ранее Piter.TV опубликовал адреса, по которым пройдут крещенские купания.

Фото: pixabay.com 

 

Теги: аномальная погода, зима в петербурга, погода, теплая зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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