Первая половина января в Петербурге стала самой теплой за 140 лет

Речь идет о средней температуре воздуха в течение первых 15 дней.

Январь 2020 в Петербурге стал самых теплым за всю историю инструментальных метеонаблюдений — с 1881 года. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передало "ТАСС".

Ранее исторический рекорд был установлен в 2007 году. Тогда средняя температура воздуха в первые 15 дней января составила +1,4 градуса, сейчас же она достигла +2.

Колесов уверен, что и вторая половина месяца будет аномально теплой. Скорее всего, считает синоптик, средняя температура будет держаться на уровне +2,1 градусов.

Ранее Piter.TV опубликовал адреса, по которым пройдут крещенские купания.

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