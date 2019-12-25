Температура воздуха в Ленобласти днем в понедельник прогреется до +22 градусов

Синоптики прогнозирует переменную облачность.

Новая неделя для жителей 47 региона начнется без осадков, сообщили на сайте ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, специалисты прогнозируют переменную облачность, умеренный северо-западный, западный ветер. Столбик термометра ночью покажет температуру от +7 до +12 градусов. В светлое время суток в разных районах области воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее мы писали, что рабочая неделя в Петербурге начнётся с незначительного похолодания.

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